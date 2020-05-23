شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع منة عرفة.. حمادة هلال يعلن عن طرح أغنية جديدة أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوّق النجم حمادة هلال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على إنستجرام لأحدث أغانيه، حيث أعلن من خلال صورة تجمعه مع الفنانة منة عرفة عن أن الأغنية التي تظهر منة معه فيها سيتم طرحها غداً بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، كما علق على الصورة قائلا: "‏كل عام وأنتم بخير إن شاء الله الأغنية بكرة".

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وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان الحالي للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.