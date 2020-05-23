شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش معجبة بأغانى نانسى عجرم.. وهذا رد الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة للمغنية العالمية "بيلى إيليش"، مشيدة بأعمالها، وشددت أن بناتها دائما ما يشغلن أغانى "إيليش" فى المنزل بصوت مرتفع. وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".



نانسى عجرم

وكانت بيلى إيليش قالت إنها معجبة بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم وأغنياتها وكشفت أنها تسمع لها منذ سنوات. ووصفت إيليش عبر برنامجها "me &dad" الذي تجري من خلاله محادثات مع والدها، الأغاني العربية بـ"الشوكولاتة التي تذوب في أذنها"، مشيرة إلى أنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلهمها فيما يتعلق بموسيقاها الخاصة، وفقا لموقع سبوتنيك.

وأعلنت بيلى عن أغنيتها المفضلة والمميزة للغاية وهي "في حاجات" للفنانة نانسي عجرم، مشيرة إلى أنها كانت تستمع إلى تلك الأغنية طوال شهر ديسمبر عام 2018. وتابعت: "أحببت نانسي عجرم كثيرا في تلك الأغنية فطريقة غنائها مذهلة للغاية والألحان رائعة".