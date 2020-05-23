شكرا لقرائتكم خبر عن خلص شهر الكرم والرحمة.. نسرين طافش تهنئ متابعيها بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة إلى متابعيها عبر حسابها على تويتر حرصت خلالها على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، كما علقت على شهر رمضان ومروره بسرعة قائلة: "مر الوقت بسرعة.. وخلص شهر الكرم والرحمة، اللهم بلغنا رمضان القادم وحبايبنا بسلام وصحة وسعادة ???????? جاهزين للعيد".

Advertisements

وكانت الفنانة نسرين طافش أعلنت عن تضامنها مع مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقالت الفنانة السورية، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلى أنا وعائلتى مع العالم أجمع.. سأصلى للإنسانية.. سأصلى ليرفع الله عنا وباء الكورونا بأفضل الاحتمالات بإذن الله.. اللهم تقبل اللهم استجب".

وكتبت نسرين طافش، فى تعليقها على مقطع الفيديو: "شاركونا الصلاة مع كل إخوتنا فى الإنسانية فى كل العالم من كل الأديان والطوائف والأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو.. لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية".



نسرين طافش