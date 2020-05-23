شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: أنا زى الفل وهقدم لجمهورى حفلة لايف جامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير محمد منير لـ"الخليج 365" إنه يتواجد فى منزله حاليا ويتمتع بصحة جيدة للغاية، معلقا: "بطمئن جمهورى الحمد لله أنا كويس جدا وزى الفل وأجريت العملية في المركز الطبى، وحبيت أطمن جمهورى أكتر بحفلة غنائية يوم الجمعة الساعة 9 مساء، وإن شاء الله ساقدم فيها مفاجأتين لصوتين يتميزان بالصوت العزب بنت اسمها دينا وبنت أخرى اسمها نوران، قررت أن أمد إيدى لموهبتهما وأدعو الله أن يستمتع الجمهور بالحفل".

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وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير المركز الطبي العالمى، وقام باجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسى، وأشرف علي فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب. ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

وأكد منير أنه حاليا يتواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.