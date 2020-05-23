شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة الأخيرة.. إدوارد يقطع شرايينه ورحاب الجمل تنهار بعد وفاة ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، إغماء ابنة "عبير" الفنانة رحاب الجمل، مما اضطرت اصطحابها للمستشفى بصحبة والدتها "سميحة" سلوى عثمان، وأخبرها الطبيب بأن الطفلة بحالة سيئة والدم لا يصل إلى المخ ويجب إجراء عملية، ولكن يجب موافقة ورقية لخطورة العملية، وبعد أن أجرى العملية أخبرهم بأن الطفلة توفيت، مما سبب صدمة كبيرة لـ"عبير" ووالدتها "سميحة".

وانتقل المشهد إلى "عبد المحسن" إدوارد، الذى حرص على التنازل عن الكباريه لزوجته الأولى "عظيمة" بدرية طلبة، وأعطاها مبلغا كبيرا من المال، وذهب بعد ذلك إلى منزله وكتب جوابا يطلب من يعثر عليه أن يعطيه لشقيقه رضوان، ويطلب منه أن يسامحه بعد أن انتحر بقطع شرايينه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.