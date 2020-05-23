شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ بيتر ميمى: أهم مخرج فى مصر وربنا يكرمك ودايما تغزو العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة على توديع المخرج بيتر ميمي بصورة لهما من كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذي حقق شعبية كبيرة داخل مصر وخارجها، خلال السباق الرمضاني. ونشر كرارة، صورة له تجمعه مع المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "أهم مخرج في مصر بيتر ميمي ربنا يكرمك ودايما تغزو العالم????????".

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وشهدت الحلقة الـ 29 من المسلسل، ظهر النجم أحمد السقا ضيف شرف في الحلقة، إذ قدم دور المحقق العسكرى مع الإرهابى عشماوى، ودخل محبس عشماوى وقدم له القرآن الكريم، وأكد له أن المصحف من شخص عزيز عليه للغاية وهو المقدم محمد درويش، والذى شارك عمشاوى فى مقتله، وأكد السقا لعشماوى أن ابن تيمية "بشر" من المتوقع أن يصيب ويخطئ، وأن الرسول عليه السلام كان يرفع السيف من أجل الاختيار، وليس فرض الاختيار، موضحاً له أن الجيش لن يفرط فى حق أبنائه.

وعلى الجانب الآخر، بثت الحلقة لقطات حية من مشهد إعدام عمشاوى مرتدياً البدلة الحمراء، بعدما وجهت إليه 14 اتهاماً شارك فيها، أبرزها المشاركة فى أغتيال وزير الداخلية الأسبق.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.