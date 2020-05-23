شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطلق أحدث كليباتها بعنوان Rain On Me مع إريانا جراند (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ليدى جاجا كليبها الجديد الذى يحمل اسم "Rain On Me" مع النجمة العالمية إريانا جراند، وذلك على قناة جاجا البالغة من العمر 33 عاما الخاصة على يوتيوب، والكليب من إخراج روبيرت رودريجيز.
وأغنية "Rain On Me" واحدة من أغنيات البوم ليدى جاجا الجديد "Chromatica" والمقرر إطلاقه فى 29 مايو الجارى وسط توقع الكثير من محبى وعشاقى ليدى جاجا من المعنيين بالموسيقى والغناء.
كلمات احدي مقاطع أغنية " Rain On Me"
[Verse 1: Lady Gaga]
I didn't ask for a free ride
I only asked you to show me a real good time
I never asked for the rainfall
At least I showed up, you showed me nothing at all
[Pre-Chorus: Lady Gaga]
It's coming down on me
Water like misery
It's coming down on me
I'm ready, rain on me
[Chorus: Lady Gaga]
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me, rain, rain
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me
[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
Rain on me
Mmm, oh yeah, baby
Rain on me
[Verse 2: Ariana Grande]
Livin' in a world where no one's innocent
Oh, but at least we try, mmm
Gotta live my truth, not keep it bottled in
So I don't lose my mind, baby, yeah
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