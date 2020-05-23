شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأخيرة.. فلانتينو ينجو من قضية الحجر ويكشف عن أولاده من زيجات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل "فلانتينو" إعلان عادل إمام عن أبنائه من زيجات لم يفصح عنها من قبل وهم نجوم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن، ومحمد خاطر وهم أبناؤه من زيجات أخفاها عن زوجته دلال عبد العزيز والتى رفعت عليه قضية حجر بسبب زواجه من داليا البحيري.

وقام عادل إمام بالتنازل عن كافة أملاكه لأولاده من دلال عبد العزيز وهم أرشميدس ونبوية ورفاعة، ليخرج الزعيم من المحكمة بصحبة أولاده الستة.

قناة dmc عرضت مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا طوال شهر رمضان عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. المسلسل يعتبر عودة لعادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.