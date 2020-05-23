شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد: تحية لكل مبدعى الاختيار الذين وثقوا لنا قصص البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سميرة سعيد على الإشادة بمسلسل الاختيار الذي جسد شخصية الشهيد أحمد صابر منسي، وقام ببطولته النجم أمير كرارة، وحقق نجاحا كبيرا وشعبية جارفة في السباق الرمضاني.

ونشرت الديفا صورة للشهيد المنسي بجوار كرارة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "حين يبدع ممثل استثنائي مثل أمير كرارة في توحيد مشاعرنا جميعاً ضد قوي الشر، تحية لكل مبدعين الاختيار، الذين وثقوا لنا قصص البطولة والانتماء الخالص لكل الشهداء البواسل بفضلهم، نعيش معهم وبوجودكم في أمان".

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وشهدت الحلقة الـ 29 من المسلسل، ظهر النجم أحمد السقا ضيف شرف في الحلقة، إذ قدم دور المحقق العسكرى مع الإرهابى عشماوى، ودخل محبس عشماوى وقدم له القرآن الكريم، وأكد له أن المصحف من شخص عزيز عليه للغاية وهو المقدم محمد درويش، والذى شارك عمشاوى فى مقتله، وأكد السقا لعشماوى أن ابن تيمية "بشر" من المتوقع أن يصيب ويخطئ، وأن الرسول عليه السلام كان يرفع السيف من أجل الاختيار، وليس فرض الاختيار، موضحاً له أن الجيش لن يفرط فى حق أبنائه.

وعلى الجانب الآخر، بثت الحلقة لقطات حية من مشهد إعدام عمشاوى مرتدياً البدلة الحمراء، بعدما وجهت إليه 14 اتهاماً شارك فيها، أبرزها المشاركة فى أغتيال وزير الداخلية الأسبق.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.