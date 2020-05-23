بعد انتقام رضوان منه وإعدامه.. أحمد زاهر تريند على تويتر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" حتى تصدر الفنان أحمد زاهر التريند على موقع تويتر مؤخراً، وذلك بمجرد انتهاء الحلقة الثلاثين التى شهدت العديد من الأحداث التى زادت حدتها خلال الحلقة، حيث قام فتحى اسم الشخصية الذى يلعبها زاهر بالانتقام من فدوى وياسر بعدما قام بقتل الثنائى، كما تمكن محمد رمضان "رضوان" بعدها من الانتقام من فتحي بطريقته الخاصة، وذلك بعدما سجل كل الجرائم الذى ارتكبها.

وكان قد شارك النجم أحمد زاهر متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو له من وراء كواليس تصوير مسلسل البرنس، في المشهد الأخير بفرح محمد رمضان "رضوان البرنس"، بعد الانتقام من أشقائه وإعدام فتحى.

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ونشر زاهر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وظهر وهو يحتضن رمضان بعد انتهاء خلافهما والصلح بينهما، وكتب "مسامحني يا رضوان؟ أهو قال مسامح حبيبي يا رمضانيللو مبروك علينا يا حبيبي.. البرنس تأليف وإخراج محمد سامي".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.