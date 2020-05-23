شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة.. أحمد زاهر يقتل روجينا ومحمد رمضان يصور المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد ذهاب "فدوى" إلى المنزل، لكى تواجه "فتحى" في خداعه لها بأنها لا تنجب، وعايرته بعدم إنجابه بالعديد من الكلمات القاسية، وظل صامتا لبضع ثوان، ليواجهها هو بخيانتها مع أخيه "ياسر" الأمر الذى لم تنكره واعترفت له بأنها تحبه وستتزوج منه، ليفيدها بأنه فيه كل العبر السيئة التي يمكن أن يتخيلها خاصة بعد أنه قتل زوجة أخيه وابنه، وألقى بابنته في الشارع، وحبس أخيه أيضا، وأخبرها أيضا بأن في طفولته قام سرقة صندوق الزكاة من المسجد، وكان "رضوان" يشاهدهما من إحدى العمارات السكنية المقابلة لمنزلهما.

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واستكمل المشهد بقيام "فتحى" بصفع "فدوى" على وجهها، وقتلها خنقا بيده، فيما تمكن "رضوان" من تصوير مشهد قتل "فتحى لـ"فدوى" من إحدى نوافذ العقار المقابل لهم، وحمل "فتحى" جثة "فدوى" في السيارة ليقوم بدفنها بعيدا.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.