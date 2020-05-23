شكرا لقرائتكم خبر عن المسامح كريم.. أحمد زاهر يحضر فرح محمد رمضان فى كواليس البرنس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "المسامح كريم" شارك النجم أحمد زاهر متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو له من وراء كواليس تصوير مسلسل البرنس، في المشهد الأخير بفرح محمد رمضان "رضوان البرنس"، بعد الانتقام من أشقائه وإعدام فتحى.

ونشر زاهر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وظهر وهو يحتضن رمضان بعد انتهاء خلافهما والصلح بينهما، وكتب "مسامحني يا رضوان؟ أهو قال مسامح حبيبي يا رمضانيللو مبروك علينا يا حبيبي.. البرنس تأليف وإخراج محمد سامي".

وشهدت أحداث الأخيرة من البرنس، ذهاب "فتحى" أحمد زاهر إلى شقيقه "ياسر" محمد علاء إلى عوامته الخاصة به، ووجه له اتهامات خيانته مع زوجته "فدوى" روجينا، وبعد محاولات إنكاره أعطاه الدليل وهو فيديو مصور لهما سويا.

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واستكمل المشهد بعدما قال "ياسر" لـ"فتحى" بأنه ماذا ينتظر منه بعدما قتلوا زوجة شقيقهم "رضوان" وابنه، وطلب منه أن يطلق "فدوى" ولكنه أخبهر بانه قتلها، وأخرج فتحى "مسدس" وقتل شقيقه "ياسر"، وذهب بعد ذلك وألقى بجثثهم في إحدى الأماكن النائية.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.