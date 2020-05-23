شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار الحلقة الأخيرة.. وحوش معركة الفرافرة الحقيقيون يوثقون الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة on حصريا، أحداثا سريعة، حيث تم توثيق أحداث معركتى الفرافرة والواحات، حيث روى الجندى مايكل أحد جنود موقعة الفرافرة عام 2014، أنه وزملاءه المسيحيين الأربعة كانوا يقفون فى أول الطريق يأمنون زملاءهم أثناء الفطار فى شهر رمضان، حتى هجمت العناصر التكفيرية عليهم وتعاملت معهم، حتى أصيب مايكل بثلاث رصاصات فى قدمه، كما روى النقيب قائد كتيبة الفرافرة أنه خرج من الكمين ليرى الإرهابى هشام عشماوى، حتى أصابه بطلقة فى قدمه، ليسمع العناصر التكفيرية يرددون الأمير أخلى الأمير، حتى فكرت أننى سأنال الشهادة، ثم خرجت للتعامل معهم ومعى الجندى مايكل، وقررت أن أظل أطلق عليهم الرصاص لآخر نفس، لكى لا يتمكن أحد منهم الدخول للكمين والحصول على جثة شهيد مننا، أو أى أسلحة حتى وصلت قوات الدعم.

كما روى أحد الجنود الحقيقيين أن العقيد رامى حسنين كان رجلا بمعنى الكلمة، وظل يعلمنا الرماية والقتال بطرق سلسة حتى نتمكن من قهر العدو، فضلا عن أنه كان يعاملنا مثل إخوته ويبستم فى وجوهنا، حتى استشهاده من خلال تفجير المدرعة التى كان يستقلها.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.