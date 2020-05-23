شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة جديدة لها.. شيريهان تهنئ متابعيها بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيريهان على توجيه التهنئة لمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر بمناسبة عيد الفطر، وذلك حين كتبت في تغريدة: "عيد فطر مبارك"، وما أن نشرت تلك التغريدة حتى تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ممن حرصوا على تهنئتها بمناسبة عيد الفطر.

شيريهان وكانت النجمة شيريهان قد أبدت إعجابها الشديد بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، ونشرت صورة للأبطال الحقيقيين وعلقت قائلة: "ملحمة وطنية عظيمة لأبناء مصر الشرفاء خير أجناد الأرض من أبناء القوات المسلحة نسجها وجسدها فنياً ببراعة وجدارة وإبداع جميع القائمين على مسلسل الاختيار". Advertisements وتابعت: "شكراً شكراً شكراً جميع القائمين على مسلسل الاختيار أبدعتم بمنتهى الإبداع والفن ودونتم لأبنائنا والتاريخ والعالم أجمع"، كما نشرت صورة لبوستر مسلسل "الاختيار"، وقالت: "ملحمة واقعية عظيمة ملحمة البرث، شكرا بيتر ميمى وشكرا أمير كرارة وشكرا القوات المسلحة، حياً ترزق أنت وجميع الشهداء الشرفاء زملائك أحمد المنسى أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. شرف الجندية المصرية".

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