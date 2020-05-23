شكرا لقرائتكم خبر عن سينيمانا مهرجان أون لاين متخصص في توثيق أزمة فيروس كورونا..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاتحاد العام للفنانين العرب مهرجان أون لاين تحت عنوان "سينيمانا"، وهو المهرجان الذي يؤرخ للأزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم.

المهرجان يترأس لجنة تحكيمة الناقد والكاتب الأمير أباظة وتضم عضوية المونتيرة سارة جاد لله والمخرج جبار جودي و المخرج صبحي سيف الدين و الفنان طالب محمد البلوشي و المنتج مراد شاهين ، والناقدة منصورة الجمري.

سينيمانا مهرجان أطلقه الإتحاد العام للفنانين العرب وهو مهرجان علي الأنترنت بعنوان "سينيمانا"، توثيقًا للأزمة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وسوف يستمر المهرجان في تلقي الأفلام الراغبة بالمشاركة حتى نهاية شهر يونيو المقبل، ويستهدف بشكل خاص الأفلام التي تتناول موضوع فيروس كورونا.

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ويهدف المهرجان لتوثيق أزمات العالم بسبب انتشار كورونا، وتسجيل المواقف الإنسانية والتضحيات ورفع الروح المعنوية للعامة.

وهناك عدة شروط للأفلام المشاركة وهي تناول تضحيات الأطباء ورجال الشرطة والجيش في مواجهة الجائحة، والكشف عن دور رب الأسرة في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة، وتوضيح التزام الجميع بتعليمات الجهات المختصة، وإلقاء الدور على المتطوعين وأعمال التطوع.

كما تشمل الشروط ألا تزيد مدة الفيلم على 10 دقيقة، وألا تقل عن دقيقتين.