شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: "لو صنعت روبوت فى الحقيقة هخليه يعملى الحاجات دى كلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل العديد من متابعى مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف والذى يتم عرضه على قناة ON، مع أحداث العمل كاملة ولكن كان التفاعل الأكبر مع جزئية تصنيع صباح (سهر الصايغ) لـ"روبوت" بوعى الشخص الذى أحبته وتزوج من غيرها، لتقرر تصنيعه وأن يكون معها فى المنزل يحبها ويحضر لها الطعام وهكذا.

ومازحت الفنانة سهر الصايغ لـ"الخليج 365" إنها إذا صنعت روبوت فى الحقيقة ستطلب منة كل شىء قائلة:" هعوز منه كل حاجة طبعاً ينضف البيت ويجيبلى الطلبات ويروحلى المشواير ويخلصى أى إجراءات فى المصالح الحكومية ويصلح العربية ويروح التوكيل بس مش هطلب منى يحبنى لأن هذه المشاعر إنسانية ، هخليه يعمل كل حاجة فيها مجهود أوى".

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سهر الصايغ فى النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.

ويعد النهاية" التعاون الثانى بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدمت معهما مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، ورامز أمير، ومحمود حجازى، وسامى مغاورى، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، ومى القاضى، وأمانى كمال، منى ممدوح، إسماعيل شرف.