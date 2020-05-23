فيديو..أصوات نسائية أعادت نغمات "ياليلة العيد" لأم كلثوم

مرت الأغنية التاريخية لكوكب الشرق أم كلثوم بأجيال صوتية مختلفة ، فهي غنية عن التعريف فاتمرت عقود من الزمن هي الصوت المميز والرسمي لليلة العيد المصرية والعربية.

يعود تاريخ إصدار الأغنية إلى عام 1939 من كلمات الشاعر أحمد رامي، وألحان الموسيقار: رياض السنباطي، وأخذت أم كلثوم من الملك فاروق

وسام الكمال ليصبح لقبها "صاحبة العصمة" بعد ماغنت له الاغنيه دى في حفلة النادى الاهلى في 17 سبتمبر 1944.

وتناقلتها عبر السنوات أصوات نسائية كبيرة وخاصة في فترة الألفية على المستوى المصري والعربي ، حيث قدمتها الفنانة اصالة

مع آلة العود بتميز

وقدمتها الفنانة هايدي موسى مع الفرقة الموسيقية بنغمتها الخاصة

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وجاءت الفنانة شيرين بصوتها العذب بغنائها بنغمة صوتية مختلفة

وأدتها الفنانة مروة ناجي بصوتها القوي وبطريقتها الخاصة

وجاءت المطربة بوسي لتقديمها بشكل يخص صوتها

لتبقى"ياليلة العيد أنستينا" هي البصمة الصوتية للعيد في جميع أنحاء العالم العربي مهما مر عليها من سنوات، وستظل تتوارثها العديد من الأجيال ، وستستمر أنغامها في عبور مختلف الازمنة والأماكن.