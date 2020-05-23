مرت الأغنية التاريخية لكوكب الشرق أم كلثوم بأجيال صوتية مختلفة ، فهي غنية عن التعريف فاتمرت عقود من الزمن هي الصوت المميز والرسمي لليلة العيد المصرية والعربية.
يعود تاريخ إصدار الأغنية إلى عام 1939 من كلمات الشاعر أحمد رامي، وألحان الموسيقار: رياض السنباطي، وأخذت أم كلثوم من الملك فاروقوسام الكمال ليصبح لقبها "صاحبة العصمة" بعد ماغنت له الاغنيه دى في حفلة النادى الاهلى في 17 سبتمبر 1944.
وتناقلتها عبر السنوات أصوات نسائية كبيرة وخاصة في فترة الألفية على المستوى المصري والعربي ، حيث قدمتها الفنانة اصالة
وقدمتها الفنانة هايدي موسى مع الفرقة الموسيقية بنغمتها الخاصة
وجاءت الفنانة شيرين بصوتها العذب بغنائها بنغمة صوتية مختلفة
وأدتها الفنانة مروة ناجي بصوتها القوي وبطريقتها الخاصة
وجاءت المطربة بوسي لتقديمها بشكل يخص صوتها
لتبقى"ياليلة العيد أنستينا" هي البصمة الصوتية للعيد في جميع أنحاء العالم العربي مهما مر عليها من سنوات، وستظل تتوارثها العديد من الأجيال ، وستستمر أنغامها في عبور مختلف الازمنة والأماكن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..أصوات نسائية أعادت نغمات "ياليلة العيد" لأم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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