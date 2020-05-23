سميرة سعيد لـ أمير كراراة:ممثل استثنائي

أشادت سميرة سعيد بدور الفنان أمير كرارة في مسلسله الرمضاني "الإختيار"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت على اداءه قائلاً:"حين يبدع ممثل إستثنائي مثل أمير كرارة Advertisements في توحيد مشاعرنا جميعاً ضد قوى الشر.. تحية لكل مبدعين "الاختيار" الذين وثقوا لنا قصص البطولة والإنتماء الخالص لكل الشهداء البواسل ..بفضلهم، نعيش معهم وبوجودهم في أمان". في توحيد مشاعرنا جميعاً ضد قوى الشر.. تحية لكل مبدعين "الاختيار" الذين وثقوا لنا قصص البطولة والإنتماء الخالص لكل الشهداء البواسل ..بفضلهم، نعيش معهم وبوجودهم في أمان". يذكر أن سميرة قد شاركت مؤخراً في أوبريت "انت أقوى" الذي طرح على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصد أكثر من 3 مليون مشاهدة، بمشاركة مجموعة من النجوم "تامر حسني، محمد منير، وائل جسار، كارول سماحة".

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