النصب على العصابة في الحلقة الأخيرة من ب100 وش

عقب القبض على نجلاء ( دنيا ماهر ) ويتم التأكد من أنها متورطة في قضية نصب مكتب الزواج، تعترف نجلاء على باقي أفراد العصابة وتخبر الشرطة عن عملية النصب الجديدة.

تنجح عملية النصب على باسم الأمير ( لؤي عمران ) ويتم تحويل مبلغ 850

مليون جنيه لهم، وبالفعل يتم تحويل المال إلي حساب عمر ( آسر ياسين ) في سويسرا.

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تُقلع الطائرة ويتأخر عمر وتتجه الشكوك إلى تعرضهم لعملية نصب لكنه يظهر في النهاية، لكن بالرغم من ذلك

تتعرض العصابة لعملية نصب من قِبل فتحي ( مصطفى درويش ) الذي يتفق مع الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا ويأخذ 300 مليون وينصب عليهم.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي وغيرهم ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.