هبة عبد الغني تصدم الجمهور بـ لوك جديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هبة عبد الغني​ صورة لها تظهر اعتمادها لوك جديد، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هبة بإطلالة مختلفة اذ انها قامت بتقصير شعرها بشكل كبير صدم المتابعين، اذ ان اغلبهم عبّروا عن استيائهم وعدم اعجابهم بـ الوك الجديد.

وعلّقت هبة على الصورة قائلة: "اتجرأت و عملتها العيد فرحه".

الجدير ذكره ان هبة عبد الغني شاركت في مسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، ادوارد، سارة الشامي، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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