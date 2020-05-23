ابن راغب علامة بثياب التخرج-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر ​خالد علامة​ ابن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ صورة له بثياب التخرج، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الصورة برفقة أهله وشقيقه لؤي، مشيرا الى اهمية العائلة في حياة كل إنسان، اذ انه علّق على الصورة قائلا: "سر الحياة العائلة".

الجدير ذكره ان راغب علامة عايد مؤخرا ابنه خالد، اذ نشر صورة لهما سوياً على صفحته الخاصة، وكتب راغب تعليقاً على الصورة :"حبيب روحي وحياتي خالد هاليوم رقص قلبي رقصة فرح، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية..".

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