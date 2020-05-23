إليسا توجّه رسالة لـ مكسيم خليل

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بأداء الممثل السوري ​مكسيم خليل​ في مسلسل "​أولاد آدم​"، مهنئة اياه على نجاحه الكبير.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو هالدور الرائع اللي عم تلعبو واللي رح يكون من أجمل أدوار الدراما العربية من دون أي مبالغة. إنت من أهم النجوم الشباب اليوم وهالدور نقلك لأعلى المراتب. مبروك عليك هالنجاح ولكل أسرة مسلسل أولاد آدم الرائعين".

يذكر أن "أولاد آدم" من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، إخراج الليث حجو، كتابة رامي كوسا وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

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