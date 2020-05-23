هل تتذكرون الطفلة مها عمار في فيلم "حرامية في كي جي تو" شاهدو كيف أصبحت بعد 17 عاماً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خاضت الطفلة ​مها عمار​ أولى تجاربها التمثيلية في فيلم "حرامية في كي جي تو" فبرعت وتركت أثراً كبيراً في ذاكرة المشاهدين لتختفي بعدها وتطل الآن بعد مرور 17 عاماً على عرض الفيلم.

وظهرت عمار على الجمهور فتاة في عمر الصبا، لربما لا تختلف ملامحها كثيراً عمّا تعرف عليه فيها الجمهور عندما شاهدها للمرة الأولى.

وجاء ظهور عمار هذا ضمن برنامج "صاحية السعادة " مع الممثلة إسعاد يونس، مشيرةً إلى أنها لا تعيش في مصر حالياً، بل هاجرت برفقة أسرتها إلى ألمانيا، وبالتالي من غير المحتمل أن تعود مجدداً لممارسة التمثيل.

وأضافت إنها تدين بشهرتها للمخرجة ساندرا نشأت التي قدمتها في العديد من الإعلانات التجارية، ثم فيلم "حرامية في كي جي تو" ، قبل أن يختارها المخرج طارق العريان للعمل في فيلم "السلم والثعبان".