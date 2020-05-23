هذا المشهد يختصر حياة طارق سويد لغاية اليوم

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل والكاتب اللبناني ​طارق سويد​ مشهدا من مسلسل "​بالقلب​" على صفحته الخاصة، ملخصه ان الليل لا يخوّف بل الناس السيئين هم المخيفون، ومن الضروري ان يكون الشخص بشعا مثلهم كي لا يستطيعون التغلب عليه.

وعلّق طارق على المشهد قائلا: "هيدا المشهد بيختصر حياتي لحد اليوم.. خوف طارق الصغير من الليل لأسباب كتيرة.. و عشقي اليوم الكبير للليل لأساب كتيرة...خيبة امل طارق الكبير، من كتير من البشر ...و اصرارو ما يوصل يصير بشع متلن..."

الجدير ذكره أن "بالقلب" من بطولة سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرا، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل، ووسام فارس، من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف.

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