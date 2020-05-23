محمود حافظ: تلقيت خبر وفاة والدتي أثناء تصوير "الاختيار"

قال الفنان محمود حافظ عن دوره بشخصية سعد في مسلسل الاختيار إنه شرف عظيم له المشاركة في مثل هذا العمل الدرامي الذي يمثل ثورة درامية وملحمة وطنية.

وأضاف حافظ، أن "الاختيار" ليس مسلسل وإنما هو ملحمة، متمنيا أن يكون هذا العمل ردا للجميل حتى ولو بشكل بسيط لما فعله كل شهداء الوطن البواسل للدفاع عن العرض”.

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وتابع: "وانا بقرا الورق حسيت ان بمثل مصر بشعبها البسيط"، مشيرا إلى أنه تلقى خبر وفاة والدته أثناء تصويره المسلسل ، وقال: "كان أصعب حاجة حصلتلي" .

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واضاف : "مجهودنا وتعبنا مرحش.. وكنا عند حسن ظن الجمهور" ، متمنيا أن يظل يقدم رسالة مفيدة من خلال أدواره للجمهور.

مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ومحمود حافظ وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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