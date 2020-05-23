نجوم لم يشعر الجمهور بوجودهم في رمضان بسبب ضعف ادوارهم

ساعات وينتهي الموسم الدرامي لرمضان عام 2020 وخلال هذا الماراثون الذى شارك فيه العديد من النجوم بأعمالهم الدرامية يوجد بعض النجوم الكبار الذين خرجوا من ماراثون رمضان الدرامى بدون تأثير بالرغم من تاريخهم الفنى الثري بالنجاح وإمكاناتهم وقدراتهم الفنية فلم تلق أعمالهم النجاح الجماهيري المتوقع ولم ينجحوا فى تحقيق الانتشار المطلوب ، من أبرزهم:

غادة عبد الرازق

بالرغم من أن الفنانة غادة عبد الرازق تربعت على عرش الدراما الرمضانية لسنوات طوال إلا أنها هذا العام لم تحظ بالمكانة نفسها بمسلسلها الجديد سلطانة المعز فلم يحظ المسلسل بمتابعة كثيفة فخرجت النجمة الكبيرة من الموسم الرمضاني بدون تأثير على غير عادتها.

إياد نصار

يتابع الكثيرون مسلسل “ليالينا 80” وبالرغم من ذلك إلا أن الفنان إياد نصار لم يترك الأثر الكبير الذى اعتاد أن يتركه فى أعماله الدرامية ويبدو أنه وعمله قد خرجا من الموسم الدرامى بتأثير أقل مما هو متوقع.

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غادة عادل

كذلك كانت الفنانة غادة عادل التى لم تترك أثرًا كبيرًا بالرغم من تقديمها لدورها فى مسلسل “ليالينا 80” على أكمل وجه وبذلها مجهود واضح فى هذا العمل الدرامى.

خالد النبوى

يطل الفنان الكبير خالد النبوى على جمهوره فى رمضان من خلال مسلسل “لما كنا صغيرين” وبالرغم من قدرات وإمكانات خالد النبوي الفنية إلا أنه لم يحقق الانتشار المطلوب مقارنة بمسلسله ممالك النار الذى حقق به خالد النبوي نجاحًا مشهودًا على مستوى الوطن العربي.

محمود حميدة

يظهر الفنان الكبير محمود حميدة فى رمضان 2020 من خلال مسلسل “لما كنا صغيرين” وبالرغم من قيمة محمود حميدة وتاريخه الفنى الثري بالنجاح إلا أنه لم يتمكن من خلال هذا المسلسل من تحقيق الأثر الكبير المتوقع من الفنان محمود حميدة.

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