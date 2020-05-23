محمد منير يتعافى من عملية جراحية فى العظام

أجري النجم الكبير الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام بالمركز الطبي العالمي بالقاهرة
ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته .
كان مقررا أن يقوم النجم الكبير بإجراء الجراحة في ألمانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي ، بما يملكه من أساتذة جراحة عالميين واجهزة طبية علي أعلي مستوي .
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وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين، وأكد منير أنه حاليا موجود في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت اشراف الألمانية جينفر رايمان.
وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفي حتي لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا .
وبصوت يعلوه الفرحة والبهجة قال: وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري ويتم بثها مباشر من منزليى، وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان.
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