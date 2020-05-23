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محمد منير يتعافى من عملية جراحية فى العظام

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mai.ali 0 تبليغ

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أجري النجم الكبير الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام بالمركز الطبي العالمي بالقاهرة

ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته .

كان مقررا أن يقوم النجم الكبير بإجراء الجراحة في ألمانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي ، بما يملكه من أساتذة جراحة عالميين واجهزة طبية علي أعلي مستوي .

 

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وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين، وأكد منير أنه حاليا موجود في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت اشراف الألمانية جينفر رايمان.

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وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفي حتي لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء .

وبصوت يعلوه الفرحة والبهجة قال: وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري ويتم بثها مباشر من منزليى، وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان.

 

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