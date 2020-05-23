أفاتار يعود من جديد.. والإعلان عن بدء تصوير جزئه الثاني الأسبوع المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المنتج جون لانداو أمس الجمعة أنّ تتمة لفيلم الخيال العلمي الناجح “أفاتار” لجيمس كاميرون سيبدأ إنتاجها الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ وقفها في نطاق الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.

وكان قد توقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف شهر آذار لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة أفاتار.

وقد أمّنت السلطات في نيوزيلندا، حيث تباطأ انتشار فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلاً عاماً وصارما،ً ضمانات للإنتاج السينمائي لاستئناف الإنتاج.

ويُشار إلى أنّ عرض أفاتار قد بدأ في العام 2009 وظل الفيلم الأكثر دخلاً على الإطلاق حتى تموز سنة 2019 عندما تفوق عليه فيلم “Avengers: Endgame”.