متابعة بتجــــــــرد: أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيز عن عودة مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ٨ حزيران المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.
وكان النشاط الكروي في إسبانيا توقف تماما في 12 آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وعادت أندية أول درجتين في الدوري للتدريبات الجماعية في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل ضوابط إحترازية صارمة تجنباً لانتشار العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. عودة الدوري الإسباني لكرة القدم إعتبارًا من 8 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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