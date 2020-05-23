“ما تغيبش ثواني”.. هدية وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز للجمهور

متابعة بتجـــــــرد: طرح النجم اللبناني وائل جسار بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عمل غنائي مصوّر جديد وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

الأغنية الجديدة تحمل اسم “ما تغيبش ثواني”، وتنتمي إلى اللون الرومانسي الذي لطالما تألق به وائل جسار وحقق من خلاله نجاحات استثنائية توّج بها أبرز محطات مشواره الفني.

يتعاون وائل جسار في هذه الأغنية مع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، المحلن وليد سعد والموزع الموسيقي وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرد فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.

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وقد وضعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان وائل جسار الذي يعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن هذا العمل يعتبر الأوّل بين وائل جسار وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الأيام المقبلة.