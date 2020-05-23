بوسي تروي معاناتها بسبب كورونا: “أثر على نفسيتي”

متابعة بتجــــــــرد: حلت المغنية الشعبية بوسي ضيفة على برنامج “نجوم في الحجر” الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف عبر إذاعة إنرجي.

وأوضحت أنها تفتقد ابنها وأسرتها في فترة الحجر المنزلي، نظراً لكونها خارج مصر ولا تستطيع العودة بسبب حظر الطيران بين الدول، مضيفة: “ده مأثر على نفسيتي جامد”.

وتابعت: “نفسي الناس تتعظ من الظروف الحالية لأن في ناس كتير ناسية ربنا.. لو في حد ظالم حد ياريت الظروف دي تخليه يعيد تفكيره”.

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وعن أول شيء ستفعله عقب انتهاء الحظر، قالت بوسي: “هرجع مصر أول ما الطيران يفتح عشان أشوف بني وأختي والحاجات اللي عطلانة في شغلي”.

كانت بوسي قد حلّت قبل أيام ضيفة على برنامج “إغلب السقا” الذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”، يومياً خلال شهر رمضان.

وشهد البرنامج مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وبوسي، وعلى مدار ساعة كاملة تبارى النجمان في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية الحلقة قامت بوسي بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحتها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.