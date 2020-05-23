بعد 108 سنوات.. القضاء الأميركي يسمح باستعادة جهاز التلغراف اللاسلكي لسفينة تيتانيك

متابعة بتجـــــــرد: أصدرت محكمة أميركية حكماً يسمح باسترداد الجهاز اللاسلكي، التلغراف، الّذي أرسل بواسطته طاقم سفينة تيتانيك إشارة الإستغاثة في العام 1912.

وفي هذا السّياق، قال أحد الكتّاب والمؤرّخين وباحثي الحوادث البحرية إنّه سيصعب إنجاز هذه العملية في فصل الصيف من هذا العام، إذ لم يتم وضع أي خطة عملية بعد وما من وثائق تقنية تحدّد المراحل الّتي ستُنفّذ على عمقٍ كبيرٍ.

ويُعتبر هذا القرار فوزاً كبيراً لـRMS Titanic ، التي خرجت مؤخرًا من الإفلاس، إذ كتبت الشركة في ملفات قضائية: “الرسائل القصيرة المرسلة بين مشغلي الشبكات اللاسلكية للسفن تروي قصة مصير تيتانيك المأساوي في تلك الليلة بين الارتباك والفوضى والذعر والخوف”.

ومن جهتها، أفادت القاضية ريبيكا بيتش سميث أن جهاز التلغراف وهو من ماركة “ماركوني”، وله قيمة تاريخية وعلمية وثقافية وأن العملية ستساهم في المحافظة على ذكرى نحو 1500 شخص قضوا حتفهم في غرق السفينة.

ويُشار إلى أنّه سبق للشركة أن قامت بعمليات استعادة قطع عدة منذ اكتشاف حطام “تايتانيك” العام 1985، إلا أنها اكتفت حتى اليوم بقطع مبعثرة في مسافة فاصلة بين قسمي السفينة.