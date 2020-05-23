متابعة بتجـــــــرد: أعلنت منصة Netflix الشهيرة لخدمات بث الأفلام والمسلسلات، أنّها ستلغي آلاف حسابات بعض الأعضاء غير النشطين.
وقد بدأت الشّركة بإرسال إشعارات للتأكّد ما إذا كان المشتركون يرغبون بالإحتفاظ بإشتراكهم. فهي لا تريد أن يدفع النّاس مقابل خدمة لا يستخدمونها.
وبحسب Netflix، تمثّل الحسابات غير النّشطة مئات الآلاف من المستخدمين، أي أقل من 1٪ من إجمالي قاعدة أعضائها.
ويُشار إلى أنّ الشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المشتركين في الفترة الماضية، حيث أبقى فيروس كورونا المستجد مئات الملايين حول العالم في منازلهم، ووصل عدد مشتركي “نتفلكس” إلى 183 مليوناً في الشهر الماضي.
وتعكس هذه الخطوة من جانب الشركة التي تفرض اشتراكاً سنوياً، ثقة نتفلكس في قدرتها على منافسة منصات قوية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر نتفلكس تقرّر إلغاء إشتراكات بعض أعضائها.. ما السّبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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