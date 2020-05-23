بالصور والفيديو – تعرفوا إلى شقيقة مايلي سايرس التي تعاني منها

متابعة بتجــــــــرد: أثارت المغنية نووا سايرس ضجة كبيرة في الصحافة العالمية بعد تصريحاتها الجريئة عن معاناتها في الصغر بسبب شقيقتها المغنية العالمية مايلي سايرس.
وأكدت أنها عاشت طفولتها مجرّدة من هويتها الشخصية لمجرّد كونها شقيقة مايلي وقالت خلال مقابلة لها على Apple Music: “أعتقد عندما تستمع إلى أغنية Young and Sad ستحصل على القصة الكاملة لحياتي”.
وأضافت: “أنا أتحدث عن الصراعات التي واجهتها اثناء نموي حيث كان العالم ينظر لي على أنني شقيقة مايلي الصغيرة فقط، لا أحد في العالم يريد هذا الشعور”.
وتابعت: “ظهرت هانا مونتانا عام 2006 و 2007 ومنذ ذلك الوقت حاولت صنع اسمي الخاص لان شقيقتي جرّدتني من هويتي عندما كنت صغيرة وكنت اشعر بأن لا أحد يهتم بي أبداً”.
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