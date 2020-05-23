بالصور والفيديو – تعرفوا إلى شقيقة مايلي سايرس التي تعاني منها

متابعة بتجــــــــرد: أثارت المغنية ​نووا سايرس​ ضجة كبيرة في الصحافة العالمية بعد تصريحاتها الجريئة عن معاناتها في الصغر بسبب شقيقتها المغنية العالمية ​مايلي سايرس​.

وأكدت أنها عاشت طفولتها مجرّدة من هويتها الشخصية لمجرّد كونها شقيقة مايلي وقالت خلال مقابلة لها على Apple Music: “أعتقد عندما تستمع إلى أغنية Young and Sad ستحصل على القصة الكاملة لحياتي”.

وأضافت: “أنا أتحدث عن الصراعات التي واجهتها اثناء نموي حيث كان العالم ينظر لي على أنني شقيقة مايلي الصغيرة فقط، لا أحد في العالم يريد هذا الشعور”.

وتابعت: “ظهرت هانا مونتانا عام 2006 و 2007 ومنذ ذلك الوقت حاولت صنع اسمي الخاص لان شقيقتي جرّدتني من هويتي عندما كنت صغيرة وكنت اشعر بأن لا أحد يهتم بي أبداً”.