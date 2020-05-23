وائل جسار يطلق كليب "ما تغيبش ثواني": إذا حطينا إيدنا على خدنا بنتعب أكتر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلق الفنان اللبناني وائل جسار فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ما تغيبش ثواني" عبر القناة الخاصة "ستايل ستوديوز" والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي وميكس وماستر محمود عزت، فيما صورت تحت إدارة المخرج فادي حداد في مكانين أحدهما جامعة البلمند شمال لبنان، وشاركته بطولة العمل الممثلة اللبنانية جوي الهاني.

وتحمل الأغنية الطابع الرومانسي الذي تميز به الفنان وائل جسار، حيث يقول مطلعها:"كدا وانت معايا بتوحش قلبي وعيني طب وانت بعيد عن عيني انا ممكن ايه يجرالي ارجوك ما تغيبش ثواني".

وينقل وائل في هذا الفيديو قصة حقيقية عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها فتكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدأ رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه فيكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل يعتبر الأوّل بين وائل جسار وشركة "لايف ستايلز ستوديوز" ومن المتوقع أن يكون له وقعه على الساحة الفنية.

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على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "غربة حب" التي كانت شارة مسلسل "ختم النمر"و هي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" والتي كانت شارة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

"فوشيا" كان حاضرا خلال تصوير أغنية "ما تغيبش ثواني"، ونقل لك ما قاله الفنان جسار والمخرج فادي حداد عن العمل في الفيديو.