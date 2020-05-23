نوال الكويتية تشوّق متابعيها: انتظروا مفاجأة العيد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وعدت الفنانة نوال الكويتية جمهورها بمفاجأ ستكشف عنها خلال فترة عيد الفطر، وذلك بعد مطالبات عدة من محبيها لها بتقديم عمل غنائي جديد.

ورجح متابعون أن تكون المفاجأة التي تحدثت عنها نوال في تغريدة عبر "تويتر"، هي ظهورها في حفل غنائي ضمن حفلات "ليالي العيد" التي أعلنت قناة MBC1 وقالت إنها ستعرضها في عيد الفطر يوميا من الأحد 24 حتى السبت 30 مايو.

ومن المقرر أن يشارك في تلك "الليالي" عدد من نجوم الأغنية العربية وهم ماجد المهندس، وليد توفيق، راغب علامة، شيرين عبدالوهاب، كاظم الساهر، نانسي عجرم وحسين الجسمي، وذلك تحت شعار "معاكم بالبيت ومعاكم بالعيد" في ظل الالتزام بمقتضيات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وسعيا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

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تغريدة نوال عن المفاجأة تأتي ردا على هاشتاغ في "تويتر" يحمل اسم "#وحشتي_جمهورك_يا_نوال"، والذي أطلقه الجمهور ويحصد أصداء واسعة على مستوى الكويت والخليج والعالم العربي.

وقالت نوال في تغريدتها: "أفا كلش ولا جمهوري يزعل، انتو دائما الأغلى، وانتظروني بالعيد، عندي عيدية صغيرة لكم" وتوقع البعض أنها ستقدم أغنيات من ألبومها الأخير "الحنين"، مثل: "الراية البيضا، على الأقل، مكانك مبين، من قاصد، بكرة خير، ما تسوى غلا، على فرقاك، عمري قصير" وغيرها.

يشار إلى أن نوال طرحت منذ أيام أغنية "نعم كبيرة" من كلمات الشاعر الكبير بدر بورسلي وتلحين مشعل العروج وتوزيع د. عدنان عبدالله، وتعبر الأغنية عن مشاعر الحب والولاء للوطن، وتعطي الأمل في أن القادم أفضل، ويقول مطلعها: "نعم كبيرة بالفعل.. نعم كبيرة بالعزم.. نعم كبيرة هذي.. الكويت صل على النبي»"، وتحظى الأغنية بمتابعات كبيرة وردود فعل إيجابية على "اليوتيوب" و"السوشال ميديا".