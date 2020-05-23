وفاة بطلة مصارعة بظروف غامضة تثير حزنًا واسعًا.. هل تكون ضحية تنمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شكلت وفاة بطلة المصارعة النسائية، الشابة اليابانية هانا كيمورا، صدمة وحزنا واسعا لا سيما في أوساط عشاق هذه اللعبة.

كيمورا تعد واحدة من أشهر أبطال النزال في العالم، وينتظر الجميع فك غموض أسباب الوفاة خصوصا أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاما فقط ولم تعانِ من أي مشكلة صحية سابقا.

وفور انتشار خبر الوفاة، سارع أبطال المصارعة ليعبروا عن حزنهم الشديد لخسارتها وقالت البطلة كارين جلينون في تغريدة لها "من الجميل رؤية كل هذا الحب لهانا، لنتذكر أنها كانت وحشا جميلا، نحبك هانا".

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وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، كانت كيمورا الضحية الأخيرة للتسلط والتنمر الذي مورس ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد غردت على الصور السيئة بنفسها في الفترة التي سبقت وفاتها.

وقالت قبل وفاتها: "شكراً لكل من دعمني". "أنا أحبكم، أنا آسف، لا أريد أن أكون إنسانًا بعد الآن.... شكرًا للجميع، أحبكم. إلى اللقاء"، فيما لم يظهر أي تأكيد رسمي حتى الآن يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة البطلة.

وتعتبر كيمورا ابنة لعائلة امتهنت المصارعة، ودخلت ابنتهم عالم الاحتراف بعمر صغير منذ عام 2016، وشكلت حالة فريدة ونجمة صاعدة في الحلبات اليابانية، وقالت المعلقة الشهيرة والعالمية ديف ميلتزر في تغريدة لها أن مؤسسة "ستاردوم" كانت تخطط لجعلها نجمة رئيسية من نجوم العالم.