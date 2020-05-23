رزان مغربي "مقدمة وضيفة" بآخر حلقات "اغلب السقا".. فازت أم خسرت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت رزان مغربي الحلقة الأخيرة من برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، وفاجأت جمهور البرنامج بأنها هي المتنافسة النهائية أمام النجم المصري أحمد السقا، فقامت بدورين "الخصم والحكم".

وقدمت رزان مغربي نفسها بعدما قدمت السقا، قائلة: "ضيفتنا النهاردة يا جماعة هي اللي حطت قواعد البرنامج وقوانين ألعابه طوال الحلقات اللي فاتت.. وكمان نجمة التاريخ والجغرافية".

وتابعت: "معانا ومع السقا اللي استضافت 29 نجم في برنامج اغلب السقا واللي كانت طول الوقت خايفة تقع بشنطة الفلوس وهي نازلة من السلم.. اللى طلعت عين السقا طول الشهر.. رزاااان".

وأردفت مازحة: "خاف مني يا سقا خاف واحترس من كل اللي اقتربوا من الأرض.. وبص بقى أنا حطيت الألعاب وحطيت القوانين ويبقى كوسة بكوسة وهاخد الشنطة دي وهروح".

وفي التحدي الأول، اختارت رزان أن يكون هو تحدي المرجيحة الذي سبق وسقط منها السقا، وانتصر فيه الأخير بفارق شاسع، وفي التحدي الثاني انتصر فيه السقا أيضا بدون أي نقاط لرزان.

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واختارت رزان في التحدي الثالث لعبة جديدة لم تلعب من قبل في الحلقات الـ 29 السابقة وهي لعبة "القطار" وانتصرت فيها رزان لتتعادل مع السقا لـ 3 مقابل 3 لكل منهما.

وخاضت رزان تحدٍ صعب ليكون نهاية التسابق والحلقة، وهو تحدي النفس تحت الماء، حيث انتصر السقا معلنًا عن وجود جزء ثان من برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا" العام المقبل.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ستة ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.