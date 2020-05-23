محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بزوجته، وأبنائه الثلاثة، احتفالا بعيد ميلاده.
وعلق رمضان على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلادي، مع عائلتي الحبيبة".
وعلق شقيقه محمود رمضان: "الله يحفظكم يا غاليين".
ويحتفل رمضان بعيد ميلاده الـ33، إذ إنه من مواليد 23 مايو 1988.
ويحتفل الفنان محمد رمضان، بنجاحه مسلسل البرنس، الذي عرض على dmc، كما شارك في إعلان لإحدى شركات المحمول الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر مع زوجته وأبنائه الثلاثة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده الـ33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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