تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات واسعة بعد نشر صورة لزوجها

نشرت الممثلة المصرية شهيرة صورة تجمع الممثلين المصريين أمير كرارة من مسلسل "الاختيار"، وأحمد عز من "الممر" وزوجها محمود ياسين من أحد مسلسلاته عن حرب أكتوبر، اشادت من خلالها بهذه الأعمال التي أثرت بوجدان الناس وزادت من حبهم لوطنهم وخصوصا المصريين.



الا ان شهيرة تعرضت لانتقادات بسبب وضعها صورة زوجها محمود ياسين في الأسفل، ما دفعها للرد على صفحتها الخاصة، قائلة: "إلى جمهور محمود ياسين العظيم.. اللي من امبارح غاضب مني واللي بعتلي رسايل وفوي سنوت زعلانين مني ازاي اضع صورة محمود ياسين ( تحت ) في البوست ده.. وكان لابد أن أضعه في مكانه الصحيح ليس لتاريخه فقط، ولكن لأنه أكتر فنان في مصر قدم أعمال وطنية".



وضافت: "أكتر من أربع أعمال وكان فيهم مش بيحارب إرهاب لكن بيحارب اسرائيل وخاصة لحرب أكتوبر طيب كل ده جميل.. أنا بقي تفتكروا عملت كده ليه، عشان بهتم بالعمل الأجدد اللي هو في وجدان الناس حاليا، ولا يعقل أن أقلل من أعمال زوجي الخالده للآن بعد مرور السنوات الطويلة، نا كل ما في الأمر أني تواضعت قليلا".



وختمت: "ربنا يبارك في كل الفنانين اللي أثروا في وجدان الناس وساعدوا في زرع الانتماء والحب لوطنهم أكتر وأكتر يحيا جيش مصر العظيم".