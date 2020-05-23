سلطان الألحان وليد سعد يبدع في أحدث أغانيه "ما تغيبش ثواني"
طرحت منذ قليل شركة لايف ستايلز ستوديوز لصاحبها فهد الزاهد أغنية ماتغيبش ثوانى للفنان وائل جسار، كلمات خالد تاج الدين و ألحان الملحن الكبير وليد سعد وإخراج فادى حداد.
ومنذ الدقائق الأولى من نزول الأغنية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهتافات إعجاب بهذا الدويتو الناجح دائما وليد سعد ووائل جسار
فى أول تعاون لهما مع
وكان سلطان الألحان الملحن وليد سعد قد أعرب عن سعادته بالتعاون مرة ثانية مع المطرب وائل جسار، مؤكدا أن أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى" تقدم شكل جديد ومختلف من حيث اللحن والكلمات.
يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الألحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنانوائل جسار وجميعها أصبحت علامات فى مشوار وائل جسار الفنى ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".
ولم يتوقف إبداع وليد سعد عن هذا الحد بل قام بإبداع العديد من الألحان الناجحة التى تنوعت بين الألحان الوطنية والاجتماعية والعاطفية والإنسانية ومن أشهرها "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".
كما تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة ومنهم وردة وعمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير.
كانت هذه تفاصيل خبر خلطة وائل جسار ووليد سعد تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بجديدهم "ماتغيبش ثوانى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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