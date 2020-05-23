ثنائيات فنية عادت من جديد في دراما رمضان 2020

شهد الماراثون الرمضاني لعام 2020 ثنائيات بطولية أثارت إعجاب متابعي المسلسلات، وشكّلت هذه الثنائيات عودة علمهما سوياً بعد مرور سنوات على آخر الأعمال التي جمعتهما.

من أوائل الثنائيات التي حازت على إعجاب الجمهور هما الفنان آسر ياسين، الفنانة نيللي كريم، اللذان ظهرا في مسلسل "100وش" وحقق نجاح جماهيري كبير، واجتمعا منذ 12 عاما من خلال فيلم "احنا اتقابلنا قبل كده" الذي عرض عام 2008 بمشاركة الفنان "حسن حسني، كارولين خليل، راندا البحيري".

وعاد الثنائي الشهير في بداية الألفية

"ياسمين عبد العزيز، شريف منير" من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، حيث اجتمعا سوياً منذ 17 عام من خلال مسرحية "كده أوكيه" بمشاركة "أحمد السقا، منى زكي" التي تم عرضها عام 2003 وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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وضم مسلسل "ليالينا 80" الثنائي "إياد نصار، غادة عادل" بعد 8 سنوات من عملهما سوياً في مسلسل "سر علني" الذي تم عرضه في رمضان 2012 بمشاركة "محمد

ممدوح، مايا نصري، سامي العدل"

وحصلت القامات الفنية الكبيرة المتمثلة في "عادل إمام، دلال عبد العزيز" على نصيب من الدراما الرمضانية لهذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" اللذان اجتمعا فيه بعد 24 عاما من آخر عمل فني جمعهما سوياً من خلال فيلم "النوم في العسل" الذي صدر عام 1996 بمشاركة "شيرين سيف النصر، عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة".

تشكل الثنائيات الفنية أهمية كبيرة في نجاح العمل الفني سواء سينمائي درامي أو مسرحي، بالإضافة إلى حب الجمهور لعملهما سوياً وانتظار أعمالهم الجديدة سوياً خاصة بعد نجاح التوليفة الفنية بينهما، وعودتهما تمثل ارجاع الصورة الفنية لهما للجمهور مرة أخرى.