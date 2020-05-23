أحمد خالد صالح للوفد: هنادي مهنا نجحت في التحدي هذا العام

أشاد الفنان الشاب أحمد خالد صالح بأداء الفنانة هنادي مهنا هذا العام، فلقد شاركت هنادي في مسلسلين هما الفتوة بدور "شكر" وفي خيانة عهد "سارة".
وأعرب أحمد لبوابة الوفد أن الدورين كانوا تحديلهنادي بالأخص دور شكر فهو بعيد عن توقعات الجمهور منها ولكنها كانت على قدر التحدي ونجحت فيه بنسبة كبيرة جدًا، كما أن دورها في المسلسلين مختلفين تمامًا عن بعضهما البعض فشكر لا تمت بصلة لسارة.
يذكر أن أحمد خالد صالح يشارك في مسلسل الفتوة وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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