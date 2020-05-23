ميرنا وليد - بيروت - توجّهت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بالتهنئة للجمهور بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك الذي يصادف يوم غد الأحد 24 ايار.

وكتبت هبفا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين قاموا ايضا بمعايدتها.

وكانت خضعت هيفا مؤخرا لجلسة تصوير بأجواء تناسبت مع شهر رمضان، فإختارت الظهور بقفطان باللونين الذهبي والبنفسجي، وأضافت إليه حيوية بإختيار موفق وعصري لحذاء قلة من يمتلكن الجرأة لإرتدائه بهذه الطريقة.

اما الاطلالة الثانية فكات عبارة عن بنطلون من الحرير واسع القصة باللون الاخضر مع قميص أبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي للجمهور: "العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.