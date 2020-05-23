آسر ياسين يعد طلاب الجامعات بهذا الأمر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​آسر ياسين​ مقطع فيديو له على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعد فيه خريجي الجامعات لعام 2020 بحضور حفل تخرجهم.

وقال آسر في الفيديو: "إن عام 2020 كان عاما صعبا للغاية ولكنه سيصبح عاما مميزا"، كاشفا عن استعداده لحضور حفل تخرج الطلاب على دفعات.

وكان تعرّض آسر ياسين مؤخرا لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب مشهده في مسلسل "100 وش" الذي يظهر ارتداءه الكوفية الفلسطينية ويقوم بالنصب من خلال جمع التبرعات للفقراء والمساكين، فإعتبر البعض ذلك اهانة للفلسطينيين.

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