لانا ديل راي تُلغي متابعة أريانا غراندي

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة، ألغت النجمة العالمية ​لانا ديل راي​ متابعة زميلتها النجمة العالمية ​أريانا غراندي​ ، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي لانا تعليقات من اريانا على منشورها الذي انتقدت فيه عدد من الفنانات.

وكانت علّقت لانا ديل راي مؤخرا على الإنتقادات التي تلقتها بسبب كلمات اغنياتها، اذ اتهمها البعض من الجمهور بأنها ضد النساء.

وكتبت لانا ديل راي على حسابها الخاص: "أعتقد أنه من المثير للشفقة القول بأن كلماتي في الأغاني تعيد النساء مئات السنين إلى الوراء بسبب أنني أجسد دور المرأة الخاضعة السلبية".

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