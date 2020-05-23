ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ الجمهور لأغنية جديدة ستطرحها يوم غد الأحد بمناسبة حلول عيد الفطر، وكشفت من خلال فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي ان الأغنية استغرق تحضيرها 3 ايام وصورتها في المنزل.

وعلّقت دومينيك على الفيديو قائلة: "توقعوا الأيام القادمة أغنية العيد الجديدة".

وتلقّت حوراني عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذي عبّروا عن تشوّقهم لعملها الجديد، الا ان اللافت تعليق أحدهم الذي قال لها: "انتي ابنة الجنوب لي ما بتعملي غنية للجنوب؟". فوالدها المؤرخ يوسف الحوراني الذي تعود اصوله الى جنوب لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر دومينيك حوراني بمفاجأة للجمهور..وأحدهم: "انتي ابنة الجنوب لي ما بتعملي غنية للجنوب؟"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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