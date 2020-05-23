عبد المجيد عبد الله يطرح "عادت عليكم"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ اغنية جديدة بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك تحمل عنوان "​عادت عليكم​" وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات فهد المساعد، ألحان مبهم وتوزيع عصام الشرايطي.

وكان عبد الله نشر مؤخرا مقطعاً من كلمات أغنية جديدة سيضمها إلى ألبومه وكتب :"إنت من دونك سواد العمر حالك دون شمسك مابقت قيمه لظلالي بس قلـبٍ راح من صدري وجالك في أمـان اللي يحبّـك و انت غـالي وحالي لاتسأل عليه الحال حالك إنت لـو طيّب فـ انـا ياطيب حـالي عمل عظيم الجادل مبهم2020".

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