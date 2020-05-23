هازال كايا بعد إنجابها: "لا أؤمن بقدسية الأمومة"

ميرنا وليد - بيروت - اثارت النجمة التركية ​هازال كايا​ جدلا كبيرا بعد قولها أنها لا تؤمن بقدسية الأمومة وأن فكرة الأمومة تؤدي لضغط كبير على النساء.

متوجهة للنساء بالقول: "إنجاب الأطفال لن يجعلك أفضل من النساء الأخريات".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هازال عندما تزوجت وأنجبت مؤخرا طفلها علي أتاي لم تكن جاهزة لذلك.

وكانت شنّت كايا مؤخرا هجوما لاذعا على المتابعين بعد نشر أحدهم صورة جريئة لها وتعرضها للإنتقادات، اذ اشارت الى ان ما يرتديه الإنسان لا يمثّل داخله، مضيفة ان فتاة الليل من الممكن ان تكون أشرف من مئة شخص يدعون الإسلام والتدين، الا انهم في الحقيقة يشوّهون تعاليم الدين ومبادئه.

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