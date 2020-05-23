وائل جسار يطلق كليب أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​وائل جسار​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ما تغيبش ثواني" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، الكليب من إخراج ​فادي حداد​، وشاركته بطولة العمل الممثلة اللبنانية ​جوي الهاني​.

الأغنية رومنسية، يقول مطلعها:"كدا وانت معايا بتوحش قلبي وعيني طب وانت بعيد عن عيني انا ممكن ايه يجرالي ارجوك ما تغيبش ثواني".

إشارة إلى أن آخر أعمال وائل جسار كانت أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذي عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.



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